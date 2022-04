Nelle ultime ore si è sviluppata una critica e un’insofferenza relativa a Victor Osimhen da parte dello spogliatoio; secondo le indiscrezioni, i compagni di squadra di Osimhen erano delusi dal fatto che il nigeriano sia rientrato solo giovedì, due giorni dopo la gara con la sua Nigeria.

Ma, in realtà, c’è una spiegazione di forza maggiore dietro questo ritardo: infatti, come riporta il giornalista Auriemma, Osimhen è dovuto restare in Nigeria per ordine delle autorità in quanto ha dovuto testimoniare sull’invasione di campo al termine di Nigeria-Ghana, dove è morto anche una persona.

E per effetto di questa decisione, la società gli ha dovuto accordare un permesso.