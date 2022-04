Programmazione prossimo turno: dove poter vedere Atalanta-Napoli

Archiviata la cocente delusione per la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar dell’Italia, per la seconda volta consecutiva, è tempo di ripensare al campionato. Impegno molto ostico per gli azzurri, che giocheranno a Bergamo contro l’Atalanta di Gasperini:

Spezia-Venezia: sabato 2 aprile ore 15 DAZN

Lazio-Sassuolo: sabato 2 aprile ore 18 DAZN

Salernitana-Torino: sabato 2 aprile ore 20:45 DAZN/SKY

Fiorentina-Torino: domenica 3 aprile ore 12:30 DAZN/SKY

Atalanta-Napoli: domenica 3 aprile ore 15 DAZN

Udinese-Cagliari: domenica 3 aprile ore 15 DAZN

Sampdoria-Roma: domenica 3 aprile ore 18 DAZN

Juventus-Inter: domenica 3 aprile ore 20:45 DAZN

Verona-Genoa: lunedì 4 aprile ore 18:30 DAZN

Milan-Bologna: lunedì 4 aprile ore 20:45 DAZN/SKY