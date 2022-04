Mora: “Atalanta-Napoli? Ecco cosa serve per battere la Dea”

Nicola Mora, ex terzino azzurro, è intervenuto ai microfoni di Club Napoli Night, una trasmissione che va in onda su Teleclub Italia. Mora ha parlato del big match di serie A che vedrà sfidarsi il Napoli di Spalletti e l’Atalanta di Gasperini domenica pomeriggio in campo neroazzurro, allo Gewiss Stadium di Bergamo. Queste sono state le sue dichiarazioni:

“Servono tattica e cuore insieme perché l’Atalanta è la squadra più antipatica da affrontare. Il Napoli predilige il palleggio più che lo scontro fisico, ma a Bergamo serviranno qualità e fisicità con forza e voglia di attaccare gli spazi. Ci sono assenze importanti, però il Napoli non può piangersi addosso e deve guardare il bicchiere mezzo pieno.

Il Napoli ha avuto più di un’occasione per dare una svolta al torneo, vedi le gare con Inter e Milan, la prima non chiusa e l’altra dando la sensazione di accontentarsi del pareggio. Ma in certi momenti il Napoli deve prendersi responsabilità di fare la partita mettendo giocatori carismatici che trascinino tutti gli altri essendo abituati a vincere e a gestire momenti particolari. Ma qui, purtroppo, gli azzurri peccano. Ad esempio, l’ammonizione ad Osimhen nasce da una cattiva gestione del pallone. Ora però mi auguro che il Napoli dia un segnale forte.

Di Lorenzo, anche lui assente a Bergamo, è l’unico pensiero che Spalletti fin’ora non ha avuto. Per quanto riguarda Zanoli, credo che ci siano momenti storici in cui il Divino ti lancia segnali proprio in partite come queste. Posso testimoniarlo io, quando ho esordito in Serie A con il Parma con davanti gente come Thuram e Cannavaro”.