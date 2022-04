Il 2022 si è rivelato un anno favoloso per Kalidou Koulibaly, che a febbraio ha vinto la Coppa d’Africa con il Senegal e martedì ha battuto l’Egitto qualificandosi al Mondiale in Qatar.

Soddisfazioni enormi per lui, a tal punto da chiedersi perché non realizzare i suoi sogni anche con il Napoli. Il suo motto è “Dém ba diex”, andare fino in fondo e Kalidou vuole andare fino in fondo anche con gli azzurri. Crede nello scudetto e vuole inseguire questo sogno per abbracciare idealmente tutti i napoletani che sono nel suo cuore.