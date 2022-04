Buone notizie per Luciano Spalletti in vista della partita di domenica contro l’Atalanta.

Il tecnico azzurro, infatti, ha recuperato Frank Anguissa, che ieri si è allenato in gruppo svolgendo l’intera seduta. Anche Fabian Ruiz e Zielinski sembrano essere in ripresa: il primo ha lavorato solo in palestra, mentre il polacco ha eseguito lavoro di scarico.

Grazie a questo recuperi Spalletti potrà valutare lo stato di forma e la tattica da utilizzare contro i bergamaschi.