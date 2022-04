Questo pomeriggio Paolo De Paola, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio e ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo Atalanta-Napoli. Queste sono state le parole di De Paola:

“E’ la giornata del Napoli. Lo vedevo favorito nelle scorse settimane, poi il ko col Milan è stato un punto di non ritorno. Ho visto una squadra delusa, sofferente, che non rappresenta Spalletti. Per me è ancora in corsa, anche con mille difficoltà però non puoi sbagliare questo appuntamento”.

Il big match di Serie A avrà luogo domenica 3 aprile alle ore 15:00 allo Gewiss Stadium di Bergamo e verrà trasmessa in diretta da DAZN.