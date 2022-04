Corriere di Bergamo: “Muriel fuori, ecco chi al suo posto”

Il Corriere di Bergamo ha rilasciato un articolo dove ha svelato il possibile sostituto di Luis Muriel:

“Sospiro di sollievo per mister Gasperini, nessun problema fisico per l’attaccante colombiano, ma nella giornata di oggi bisognerà valutare le sue condizioni (e il morale sotto le suole).

Con un volo transoceanico alle spalle, e soprattutto due soli allenamenti sulle gambe a 48 ore dal big match contro il Napoli (la seduta di oggi pomeriggio e la rifinitura alla vigilia del match, domenica alle 15 al Gewiss Stadium), il tecnico potrebbe optare per lasciarlo a riposo in vista dell’andata dei quarti di Europa League contro il Lipsia (giovedì, alle 18.45, alla Red Bull Arena). Al suo posto si lancia come falso nueve Jeremie Boga”.