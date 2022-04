Atalanta, Boga: “Sono ancora in fase di adattamento, posso fare molto di più”

Oggi Jeremie Boga, il nuovo attaccante dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a L’Eco di Bergamo. Ha parlato del suo ambientamento a Bergamo nel club neroazzurro e delle sue speranze per il futuro. Queste sono state, nello specifico, le sue parole:

“Posso fare molto di più: sono ancora in fase di adattamento, anche se compagni e allenatore mi stanno aiutando. Ogni giorno mi sento meglio ma c’è ancora molto Boga da vedere. Salto di qualità? È quello che voglio e l’Atalanta è la squadra che mi può permettere questo step. Da quando sono in Italia ho sempre apprezzato l’Atalanta, sia in tv che da avversario. Credo che in me abbiano visto il dribbling: il matrimonio è giusto e sono contento”.

L’Atalanta affronterà il Napoli di Spalletti nel big match di Serie A domenica 3 aprile alle ore 15:00 allo Gewiss Stadium di Bergamo.