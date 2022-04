Quest’oggi Christian Argurio, ex direttore di Messina, Catania e Hajduk Spalato ed osservatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, una trasmissione che va in onda su 1 Station Radio. Ecco le sue dichiarazioni:

“Rrahmani in Premier League? Forse non è prontissimo ma, sicuramente, è un calciatore che può arrivare a quei livelli. Ho lavorato all’Hajduk e ho viaggiato in quei posti per tanti anni, quindi ho una grande conoscenza dei Balcani. Ci sono giocatori interessanti che stanno venendo fuori ma, anche in quell’area, bisogna trovare il momento giusto per lanciare un giovane ed essere pronti soprattutto mentalmente. Uno dei tanti problemi del nostro calcio, come detto da un maestro come Sacchi, è l’intensità. Si è visto anche all’Europeo: nelle prime partite l’Italia ha fatto vedere un’intensità che non ricordavo da molto tempo. L’Italia aveva giocato bene a calcio, aveva convinto con il suo calcio. Sembrava quasi un club britannico, mettendo intensità e facendo girare il pallone. Oggi si insegna subito a far girare la palla, seguendo il ‘modello Guardiola’, ma poi se non abbini tecnica e intensità non ottieni. Tant’è che, lo stesso calcio di Guardiola, oggi si è evoluto dopo le esperienze in Germania e ora in Inghilterra”.

Argurio ha poi parlato della corsa Scudetto. Queste sono le sue considerazioni:

“In questo momento tutto è possibile. Siamo arrivati alla stretta finale. Ogni partita può essere decisiva. L’Inter ha avuto una serie negativa che deve cambiare e, la forza mentale, può fare la differenza. Gli allenatori parlano di giocare ‘partita dopo partita’; ora, le partite con le cosiddette piccole, possono cambiare molto. Penso al successo del Napoli a Verona che è stato davvero determinante. In questo momento non esistono partite facili. Certo, nel prossimo turno, per il Napoli sarà difficile ma non è detto che il Milan non possa incappare in un pareggio. Credo che il Napoli se la giocherà fino alla fine”.