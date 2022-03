VIDEO – Verso Atalanta-Napoli, accadde oggi la vittoria grazie a Dries Mertens!

Quattro anni fa, proprio in questo giorno, Dries Mertens mandava in visibilio i tifosi partenopei! La vittoria, sul difficilissimo campo dell’Atalanta, dava un ulteriore iniezione di fiducia agli uomini di Maurizio Sarri nell’inseguimento alla Juventus. La SSC Napoli, attraverso i social, ricordo quel momento con un video del goal. In vista proprio del match con i bergamaschi, in programma questa domenica, Mertens potrebbe essere ancora decisivo. Il belga partirà sicuramente dal primo minuto per sostituire lo squalificato Osimhen. Di seguito il video in questione: