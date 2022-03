“Massa e Guida già in campo, i due protagonisti dell’errore su Belotti in Torino-Inter hanno saltato soltanto un turno!” Queste le parole in prima pagina del quotidiano Tuttosport che evidenzia l’assurda decisione presa dal responsabile del settore arbitrale Gianluca Rocchi.

Da segnalare che Davide Massa (colui che era al Var a Torino) sarà quarto uomo proprio nella gara del Napoli contro l’Atalanta!