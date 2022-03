La scuderia dell’Hellas Verona produce ogni anno degli ottimi talenti e degli ottimi astri nascenti per la Serie A e anche per la Nazionale. Quest’anno la squadra di Tudor sta facendo veramente bene e tanti giocatori si stanno mettendo in mostra, tra cui Casale, giovane difensore, che piace( e non poco) al Napoli.

Il difensore scaligero ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb e ha parlato del suo futuro. Queste le sue parole:

“Essere accostato a grandi squadre fa piacere. Adesso voglio solo finire bene la stagione con la squadra, ho rinnovato fino al 2026 e questo è un grande traguardo. Io sono cresciuto nell’Hellas Verona e giocare per una squadra di Verona è un grande traguardo. Adesso penso a finire al meglio la stagione: se sapremo dimostrare di essere squadra, allora ci potremo togliere soddisfazioni. Poi, per il futuro, ci penseremo: possono capitare davvero tante cose da qui a giugno”.

Fonte: TMW.