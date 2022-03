Stefano Borghi a Radio Marte: “La grande intuizione è di Spalletti”

Nel corso della quotidiana diretta di Radio Marte, il giornalista DAZN Stefano Borghi ha fatto il punto sulla situazione del Napoli in vista della trasferta di domenica. Queste le sue parole:

“Il Napoli non è solo Osimhen anche se il dato vittorie cresce esponenzialmente con lui in campo, il campionato però volge al termine e ci vorrà determinazione insieme ad un pizzico di fortuna. Domenica mi piacerebbe vedere grande agonismo in campo, anche l’Atalanta ha avuto qualche defezione di troppo ma sa soffrire. Bisogna vincere i duelli per portare a casa partite così, in ogni caso la grande intuizione è stata quella di Spalletti con il suo centrocampo. Irrinunciabili Anguissa e Lobotka anche se tolgono spazio a Zielinski, sono due calciatori che ti fanno vincere le partite più ostiche, ma sia Fabian che il polacco hanno grandi potenzialità”.