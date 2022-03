Repubblica – Napoli in ansia per Zielinski: oggi gli esami a Castel Volturno

L’edizione odierna del quotidiano Repubblica scrive di un Napoli in allarme per le condizioni di Piotr Zielinski, uscito per infortunio con la sua Nazionale:

“Piotr Zielinski si prende per un giorno la copertina e il Mondiale in Qatar con la sua Polonia. E lo fa con un gol al 72′ e una grande prestazione. L’unica macchia è l’infortunio subito. All’89’ il giocatore è stato sostituito per un problema muscolare e si è toccato la coscia sinistra, subito sotto al gluteo. La speranza è che non si tratti di nulla di grave e che possa essere regolarmente impiegato per la trasferta di Bergamo. Se ne saprà di più nelle prossime ore, quando Zielinski farà rientro a Napoli e sarà visitato dallo staff medico azzurro”.