L’esperto di mercato e giornalista Sky, Luca Marchetti, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della lotta Scudetto in Serie A:

“Il Napoli va a Bergamo con la necessità di vincere per forza. Da adesso in poi per il Napoli ogni partita è determinante, la verità è che potrebbe esserlo in negativo. Se il Napoli perdesse o pareggiasse il Milan potrebbe scappare via. Anche l’Inter ha un impegno difficile, di fatto sono entrambe costrette a vincere”.