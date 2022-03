Francesco De Luca, giornalista del Mattino, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss e ha fatto il punto sulla decisione della Procura Federale di deferire De Laurentiis, il dottor Canonico e la SSC Napoli per aver mandato in campo a Torino Zielinski, Rrahmani e Lobotka, che per l’ASL Napoli 2 dovevano stare in quarantena.

Ebbene, De Luca ha commentato la notizia con queste dichiarazioni:

“Mi aspettavo maggiore solerzia su altre inchieste come quella relativa ai conti della Juve, ma si sa che i tempi e i modi della giustizia sportiva non sono chiari. Auguriamoci che il Napoli sgombra tutti i dubbi dal campo e prepari una difesa giudiziaria efficace”.