L’ex calciatore, Massimo Brambati, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per dire la sua sul deferimento di ADL in seguito alle vicende di Juventus-Napoli. Queste le sue parole: “Partendo dal presupposto che non ricordo perfettamente cosa accadde all’epoca, se sono stati commesse delle infrazioni è giusto che il presidente paghi. Se è arrivato questo tipo di provvedimento, si presuppone che ci sia stata un’accurata indagine. Le regole valgono per tutti e vanno rispettate“.