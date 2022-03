Ottavio Bianchi attende il match di domenica al Gewiss Stadium, l’ex allenatore azzurro non vede i padroni di casa decisamente favoriti e lancia una frecciatina. Così l’ex allenatore a Vikonos Web:

“Bergamo è un bell’esame per il Napoli e può indirizzare in qualche modo il campionato, la squadra di Spalletti ha una grande occasione quest’anno. Vediamo come finisce, dopo la sosta però ci possono essere grandi sorprese”.