Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Atalanta recupererà due calciatori importanti per la gara contro il Napoli. Si tratterebbe di Jeremie Boga e Aleksej Miranchuk, i cui infortuni sono smaltiti. Il colombiano Luis Muriel, però, rientrerà tardi dagli impegni con la propria nazionale e potrebbe essere utilizzato da Gian Piero Gasperini come arma a partita in corso, inserendo così, oltre a Boga, Koopmeiners e uno tra Pessina e Pasalic sulla trequarti.