Alvino: “Il deferimento al Napoli è surreale, altri non rispettano le regole”

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli il deferimento della FIGC al Napoli per la gara contro la Juventus:

“Per me è surreale, è qualcosa ai confini della realtà, in un calcio italiano dove c’è chi gode di impunità e non rispetta le regole questo deferimento mi porta a fare considerazioni più ampie, poi si vedrà e si indagherà e si arriverà a una definizione. Il calcio italiano fa una brutta figura. Evidentemente questo Napoli così in alto continua a dare fastidio. Il Napoli è una società modello che rispetta le regole”.