SportMediaset – Anguissa verso il recupero in vista dell’Atalanta

Frank Zambo Anguissa durante il match contro l’Udinese aveva accusato un dolore muscolare. Il calciatore ha dovuto rinunciare alla convocazione in Nazionale non potendo così disputare i playoff con il Camerun perla qualificazione al mondiale in Qatar 2022.

Il centrocampista, come fa sapere la redazione di Sport Mediaset, potrebbe recuperare ed esserci nel match contro l’Atalanta di questa domenica (ore 15). L’obiettivo è allenarsi con il gruppo e rifinire il lavoro per poter essere presente a Bergamo.