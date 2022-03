Sky: “Atalanta-Napoli, due possibilità in difesa per Spalletti. Le ultime su Anguissa e Fabian Ruiz…”

Sono giorni di riflessione questi per il tecnico azzurro Luciano Spalletti in vista di Atalanta-Napoli. Contro la Dea non bisogna fallire in uno sfida che mette in palio punti importantissimi in chiave Champions e scudetto. I partenopei sono alle prese con diverse assenze, su tutte quelle in difesa, con l’infortunio di Di Lorenzo e la squalifica di Rrahmani. Come riporta Sky Sport, qualora venisse confermata la linea a quattro, potrebbe esserci il debutto da titolare di Zanoli con Koulibaly, Juan Jesus e Mario Rui. In caso di difesa a tre, invece, Spalletti opterà per Tuanzebe con KK e Jesus a completare il terzetto e Mario Rui più alto.

Problemi anche a centrocampo. Fabian Ruiz è alle prese con un’influenza che l’ha tenuto lontano dall’allenamento odierno, e Anguissa non è al meglio ma va verso la ripresa. Il centrocampista del Camerun ha avuto qualche risentimento e al momento è costantemente monitorato dallo staff medico.