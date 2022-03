L’ex difensore del Napoli Paolo Cannavaro non si nasconde davanti alla parola scudetto e fa il tifo per gli azzurri di Spalletti, ai microfoni di TMW ha commentato:

“Le percentuali scudetto? Sono le stesse per tutte e tre le squadre, forse c’è anche la Juve ma rimontare in queste condizioni è difficile. Lo scudetto lo vince chi sbaglia meno, lo vedremo in queste ultime sfide”.