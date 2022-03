Il Napoli potrebbe ritrovare un volto familiare al termine della stagione, si tratta di una figura estranea al campo che però tanto ha dato alla causa azzurra. Come riportato da calciomercato.com, tutto dovrebbe partire dalla Lazio che direbbe addio al d.s. Tare e i biancocelesti a quel punto andrebbero diritti su Cristiano Giuntoli, ora in azzurro. Dunque il club di ADL rivedrebbe Riccardo Bigon, in uscita dal Bologna. Il tutto in un intenso movimento di pedine tra Serie A e B.