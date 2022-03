Gazzetta – Denis: “Napoli da scudetto, contro l’Atalanta gara aperta…”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da German Denis.

L’ex attaccante di Napoli e Atalanta si è soffermato sul big match di domenica pomeriggio (ore 15:00) tra le due squadre, dichiarando che sarà una sfida bella e divertente.

Queste le parole di Denis: “Una gara aperta. Il Napoli insegue il sogno scudetto, ma all’Atalanta i punti servono per confermarsi in Europa. Forse è tardi per il quarto posto, ma bisogna tenere dietro la Roma e le altre”.

Sulle assenze di Osimhen e Zapata: “Il nigeriano è fondamentale per Spalletti, mentre Zapata è certamente importante per Gasperini, ma in alcune partite avere un attaccante diverso e dotato come Muriel può non essere uno svantaggio”.

Infine, il pronostico: “Se si fosse giocato al Maradona, avrei detto gli azzurri. Ma a Bergamo sarà dura per il Napoli“.