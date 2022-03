CdS – Mertens, può ritrovare il gol per trionfare a Bergamo

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli soffermandosi in particolare su Dries Mertens. L’attaccante del Napoli, tornerà titolare contro l’Atalanta nel match di domenica 3 aprile a Bergamo.

Questa potrebbe essere un occasione per ritrovare il gol e portare il suo Napoli alla vittoria. Quella di domenica è una gara importante per la corsa scudetto e gli azzurri hanno bisogno di un leader come lui. Il quotidiano a tal proposito scrive:

“La sua storia d’amore con il gol è intensa e lunga anche se l’ultima gioia in campionato risale proprio al derby di Campania e dunque alla partita precedente al rientro di Osimhen dal primo minuto. Da Osi a Osi, verrebbe da dire: magari è un segno. Magari un caso”