Cds – Atalanta-Napoli, Spalletti recupera tre azzurri

Atalanta-Napoli, match valido per la 31esima giornata di Serie A in programma domenica 3 aprile ore 15, sarà una sfida decisiva per la lotta scudetto. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione sugli infortuni in casa Napoli. Pare che Spalletti recupererà tre calciatori per la sfida di Bergamo.

Questo quanto riportato: “Sono arrivate le risposte che Spalletti sperava di ottenere: Anguissa, Insigne e Politano, gli osservati speciali alla ripresa di ieri pomeriggio, riusciranno a recuperare per la partita di domenica contro l’Atalanta”.