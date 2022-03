CdM – Spalletti pensa al sostituto di Di Lorenzo contro l’Atalanta

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul big match di domenica pomeriggio (ore 15:00) contro l’Atalanta.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che Spalletti stia pensando alla soluzione più adatta per sostituire l’infortunato Di Lorenzo. Per il momento, le ipotesi sono le seguenti: schierare Zanoli dal 1′, facendogli giocare la sua prima gara ufficiale da titolare con la maglia azzurra; concedere una chance a Malcuit oppure proporre una difesa a tre con Tuanzebe (in ripresa dalla lombalgia).

Da valutare, dunque, quale sarà la scelta finale che adotterà il tecnico toscano, il quale ha ancora dei giorni a disposizione per pensarci.