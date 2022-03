Calciomercato: arrivano le nuove regole per i prestiti

Il Consiglio FIFA studia le riforme in tema di calciomercato, tema caldo è quello dei prestiti. Si tratta di disposizioni che entreranno in vigore dal 1 Luglio 2022, nel comunicato ufficiale si elencano i parametri interessati:

– Il requisito di un accordo scritto che definisca i termini del prestito, in particolare la sua durata e le condizioni finanziarie.

– Una durata minima del prestito, l’intervallo tra due periodi di registrazione, e una durata massima del prestito, un anno.

– Divieto di sub-prestito di un giocatore professionista già in prestito a un terzo club.

– Una limitazione al numero di prestiti per stagione tra gli stessi club: in un dato momento durante una stagione, un club può avere solo un massimo di tre professionisti ceduti in prestito a un unico club e un massimo di tre professionisti ceduti in prestito da un unico club.

Inoltre sono state stabilite delle fasce limite per i prestiti all’interno di una stessa stagione:

– dal 1 luglio 2022 al 30 giugno 2023, un club può avere un massimo di otto professionisti in prestito e otto in prestito in qualsiasi momento durante una stagione.

– Dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024 si applica la stessa configurazione ma con un massimo di sette professionisti.

– Infine, dal 1 luglio 2024, si applicherà la stessa configurazione ma limitata a un massimo di sei professionisti.