Atalanta-Napoli, in programma domenica 3 aprile alle ore 15 allo Gewiss Stadium, è il match valido per la 31esima giornata di Serie A. L’AIA ha reso noti i nominativi degli Arbitri che dirigeranno le gare valide per la 12ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A.

Sarà Marco Di Bello a dirigere il match. Al Var sarà invece presente l’arbitro Aureliano. Di seguito la sestina completa:

Marco Di Bello

Alassio – Del Giovane

IV: Massa

VAR: Aureliano

AVAR: Longo