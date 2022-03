UFFICIALE – Senegal-Egitto, Koulibaly chiamato alla rimonta per conquistare i Mondiali: le utlime

In contemporanea con il match tra Nigeria e Ghana, anche il Senegal di Kalidou Koulibaly si giocherà le proprie chance di qualificarsi ai prossimi mondiali in Qatar alle 19, contro l’Egitto. Il match di andata è finito 1-0 per i “faraoni“, ragione per cui, il colosso azzurro, è chiamato a ribaltare il risultato dell’andata. Il match è un vero e proprio doppio replay della sentitissima finale di Coppa d’Africa di qualche mese fa, terminata ai calci di rigore.

Come al solito, con la fascia di capitano al braccio, Koulibaly guiderà la difesa sin dal primo minuto in cerca di un meritato ed importantissimo traguardo. Occhio ai possibili supplementari, non sarebbe una buona notizia per il Napoli di Spalletti. Gli azzurri preparano il match fondamentale di domenica contro l’Atalanta, la presenza del senegalese in piena forma è vitale, viste le tante assenze.