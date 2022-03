Tuttosport: Atalanta-Napoli, le ultime sul rientro di Lozano

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul Napoli e sulla sua sfida di campionato contro l’Atalanta di Gasperini (domenica, ore 15:00).

Secondo quanto riportato dal quotidiano, Spalletti dovrebbe recuperare Lozano in vista del big match di Serie A. Infatti, il rientro dell’attaccante nel gruppo squadra è previsto per venerdì, a seguito del suo impegno con la Nazionale nella partita Messico–El Salvador.

Di ritorno anche Insigne e Politano, mandati a casa da Mancini per dei risentimenti muscolari percepiti da entrambi. Nonostante i problemi fisici riscontrati, i giocatori non dovrebbero essere a rischio per la trasferta di Bergamo.