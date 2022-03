L’edizione odierna di Sky Sport ha fatto il punto su chi sostituirà Giovanni Di Lorenzo nel match di Bergamo contro l’Atalanta. Secondo l’emittente televisiva per sostituire il titolare che non sarà a disposizione, Spalletti avrebbe deciso una mossa a sorpresa. Infatti il tecnico toscano dovrebbe puntare quasi sicuramente sul giovane Alessandro Zanoli in vantaggio su Kévin Malcuit per rimpiazzare il laterale ex Empoli