Sacchi: “Pioli sta facendo un miracolo, rosa inferiore al Napoli”

Arrigo Sacchi, ex allenatore storico del Milan, ha rilasciato delle parole ai microfoni della Gazzetta dello Sport in merito allo scudetto in Serie A:

“Pioli sta facendo una specie di miracolo, perché a livello tecnico e a livello di esperienza il Milan è inferiore sia all’Inter, sia al Napoli, sia alla Juve. Però, grazie al fatto che sono un collettivo, i suoi ragazzi sono in testa e, nonostante non abbiano un calendario favorevole, possono davvero compiere l’impresa”.

Sacchi ha poi ricordato: ““Una volta ricordo che andai a vedere la Juventus a Vicenza. La compagine bianconera era in vantaggio di una rete. Al novantesimo Maraschi del Vicenza scagliò un grande tiro dal limite e, mentre il pallone era ancora in volo, l’arbitro fischiò la fine della partita”.

La palla ricordo che si infilò diritta all’incrocio. Lo stadio divenne una bolgia di rabbia. Quel giorno cominciai a perdere un po’ di simpatia verso la Juventus”.