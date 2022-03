Occasione Brekalo – “Tornerà al Wolfsburg”, il Napoli ci pensa?

Josip Brekalo, esterno sinistro classe ’98, sembra destinato a tornare al Wolfsburg, visto che il Torino ancora non si è fatto avanti per esercitare il riscatto, infatti come riporta gianlucadimarzio.com ancora non c’è stato nessun incontro tra le parti per il giovane croato. Il Napoli dunque può pensarci come dopo-Insigne; l’esterno del Torino ha dimostrato di poter stare in un palcoscenico come quello della Serie A; infatti sono 6 i gol segnati finora. Ad oggi è destinato a tornare in Germania, magari in attesa di una chiamata importante come quella del Napoli.

Il ds del club tedesco infatti ha rilasciato delle dichiarazioni al Bild in merito a ciò: “Finora nessuno del Torino ci ha contattato in merito a Josip Brekalo. Ad ora, tornerà da noi a Wolfsburg in estate”.