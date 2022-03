L’Italia Under 21, grazie ad una rete di Rovella, si avvicina ad ampie falcate alla qualificazione al prossimo Europeo. I giovani, non calcolati dalle grandi squadre, sono l’unica speranza per il riscatto del calcio del Bel Paese. Gli azzurrini, così, rendono ancora più sicuro il primo posto e quasi certa la qualificazione.