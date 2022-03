GdS – Napoli, Parisi può sfumare, due big sul terzino dell’Empoli

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su Fabiano Parisi. Secondo il quotidiano che Fabiano Parisi, difensore dell’Empoli, non sia seguito solo dal Napoli non è una novità. Il terzino sinistro classe 2000 è una delle più piacevoli rivelazioni di questo campionato di Serie A e le sue prestazioni hanno suscitato l’interesse di numerosi club in Italia e in Europa. Tra questi, oltre il Napoli, ci sarebbero anche Milan e Roma. I dirigenti giallorossi starebbero facendo sul serio per il classe 2000, individuato come vice ideale di Leonardo Spinazzola. Al Milan, Parisi rappresenterebbe la prima alternativa a Theo Hernandez dopo che Ballò-Toure ha deluso le aspettative.