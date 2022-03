Che fine ha fatto Piotr Zielinski?

Sono diverse settimane che la stella polacca non brilla, Zielinski dopo una stagione monstre (quella con Gattuso), non sembra trovare la continuità giusta che gli permetterebbe di essere decisivo come ci ha dimostrato l’anno scorso e quest’anno in parte. Il classe ’94 vorrà sicuramente dare nell’ultime gare di campionato quello sprint che tanto serve a Spalletti per ritornare al 4231, se così non fosse il tecnico toscano sembrerebbe intenzionato a continuare con il centrocampo a 3, dove ha sicuramente più equilibrio e manovra.

Insomma dipende tutto da lui, la sue giocate stanno sicuramente mancando al Napoli, chissà magari già dalla prossima potrà essere schierato alle spalle di Dries Mertens; potrebbe essere una gara fondamentale sia per il Napoli che per la stagione personale di Zielinski.