Cerruti: “Serie A? Difficile fare previsioni, ci sono molti passi falsi. Napoli? Grossa chance a Bergamo”

Il giornalista Alberto Cerruti ha parlato a TMW Radio del prossimo turno di Serie A e della lotta scudetto tra Napoli, Milan e Inter.

“Occasione per il Milan? Sì, ma ne ha già avute tante e non sfruttate, come a Salerno. Mai come quest’anno è difficile fare previsioni. Juve o Napoli? Più Napoli, anche se non avrà Osimhen a Bergamo. Ma è una grande occasione per rilanciarsi. Scudetto? Inciderà il fattore psicologico, la paura di perdere che ti può impedire di vincere. Il pareggio è una mezza sconfitta. Servirà avere coraggio ora e non fare calcoli”.