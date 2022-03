CdS – Il Sassuolo declina l’offerta del Napoli per Traorè! I dettagli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul calciomercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano il Napoli si era fatto concretamente avanti per Hamed Junior Traorè. Il centrocampista ivoriano, autore di una grande stagione con i nero verdi, si è guadagnato l’attenzione di numerosi club europei, tra cui quello azzurro. Il club partenopeo avrebbe presentato un’offerta da 15 milioni di euro più bonus per Traorè, ma è ritenuta dal direttore Giovanni Carnevali insufficiente rispetto alla valutazione che il club emiliano fa del giocatore (25 milioni circa). Chi vorrà trattare con il Sassuolo, dunque, dovrà presentare delle offerte irrinunciabili, in quanto il club non ha bisogno di cedere assolutamente. Solo a determinate condizioni.