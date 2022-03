CdM – Rinnovo Mertens: potrebbe esserci l’accordo con ADL, le ultime

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Dries Mertens.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che tra l’attaccante belga e la società partenopea possa trovarsi un punto d’incontro riguardo il possibile rinnovo.

Per il momento, le due parti sono ancora lontane. La politica di riduzione del monte ingaggi che De Laurentiis vorrà adottare la prossima stagione, non lascerebbe spazio alla permanenza del giocatore. Ma, non è da escludere un colpo di scena.