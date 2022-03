Atalanta- Napoli, questi i prezzi per il settore ospiti! I dettagli

È iniziata la vendita dei biglietti del settore ospiti in vista di Atalanta-Napoli. A comunicarlo è la stessa società azzurra sul proprio sito ufficiale. I residenti nella regione Campania potranno acquistare biglietti esclusivamente nel settore Ospiti e soltanto se in possesso di Fidelity Card SSC Napoli. La Fidelity Card, invece, non è obbligatoria per i tifosi del Napoli residenti in altre Regioni. Sarà possibile acquistare i biglietti fino alle ore 19 di sabato due aprile o sul sito. Il prezzo è di 35 euro e non sono previste riduzioni. Salvo diverse comunicazioni, i cancelli del Gewiss Stadium apriranno due ore prima del calcio d’inizio, previsto per le ore 15 di domenica tre aprile.