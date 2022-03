Zoff a Radio Marte: “Il Napoli sta facendo bene, vedremo cosa accadrà”

Dino Zoff è intervenuto a Radio Marte per parlare di Napoli e di lotta scudetto al programma “Si gonfia la rete”.

L’ex portiere della Nazionale ha dedicato particolare attenzione al sogno tricolore degli azzurri e al campionato, mostratosi davvero equilibrato: “Sembra l’Inter la squadra favorita, poi è comparso anche il Milan. Il Napoli sta facendo molto bene e per questo si dovrà vedere quali risposte darà il campo”. Per lo scudetto, dunque, continua ad essere seriamente tutto aperto nella lotta al vertice, con 24 punti ancora in palio da domenica alla fine della stagione. Il verdetto potrebbe essere inaspettato e il Napoli dovrà continuare a crederci, almeno fino a quando sarà la matematica a porre il veto finale sul sogno del numero tre negli annali di questa società.