Roman Abramovich, ex presidente del Chelsea, avrebbe rischiato l’avvelenamento.

A riportare la terribile notizia sarebbe stato il quotidiano di stampo internazionale Wall Street Journal, che ha fatto il nome di altri negoziatori ucraini in missione per trovare un accordo in terra russa. Fortunatamente, nessuno di questi ultimi sarebbe in pericolo di vita ma nelle ultime ore avrebbero tutti manifestato i classici sintomi da avvelenamento: tra i sintomi manifestati sono spiccati in primis occhi continuamente rossi e lucidi e pelle fortemente irritata. Bisognerà capire da chi potrebbe essere nata l’idea di tendere una trappola del genere che, per fortuna, non ha sortito l’effetto peggiore.