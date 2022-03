OBIETTIVI NAPOLI – Emerson Palmieri, su di lui alcuni club di Serie A

Anche se siamo soltanto a marzo, c’è già odore di calciomercato tra le squadre di Serie A. Con il Napoli che è vicino all’acquisto di Mathias Olivera del Getafe, rimane una big alla ricerca di un terzino sinistro.

Il futuro incerto di De Sciglio e Alex Sandro (il primo non ha ancora incontrato la dirigenza per il rinnovo, il secondo pare vicino all’addio), rende necessario un intervento sul mercato per quanto riguarda la Juventus. Secondo TuttoSport, l’indiziato principale sul taccuino di Federico Cherubini è un giocatore che è stato accostato al Napoli in passato. Si tratta dell’ex Roma Emerson Palmieri, che ad oggi veste la maglia del Lione, ma è di proprietà del Chelsea.

Gli altri nomi sulla lista del direttore sportivo bianconero sono Renan Lodi dell’Atletico Madrid, Owen Wijndal dell’AZ Alkmaar e Grimaldo del Benfica. Inoltre interessano Raoul Bellanova del Bordeaux, attualmente in prestito al Cagliari, e l’obiettivo primario del Napoli Mathias Olivera.