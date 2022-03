TuttoSport – Spalletti con il dubbio Lozano contro l’Atalanta

Luciano Spalletti vorrebbe schierare dall’inizio Hirving Lozano contro l’Atalanta.

Il tecnico del Napoli, come riportato dall’edizione di TuttoSport, potrebbe decidere proprio all’ultimo se rischiare di lanciarlo titolare il messicano o preferirgli Politano in un ballottaggio che è sempre stato frequente sia nella scorsa stagione che in quella attuale. Politano sta bene, adesso, dopo aver disputato un’ottima gara con l’Udinese e avendo avuto anche il permetto del CT Mancini di tornare prima a Napoli. Lozano dovrà riscattare quella che purtroppo è stata una stagione davvero poco fortunata per lui, letteralmente costellata da vari incidenti di percorso e infortuni che ne hanno distrutto la ripresa dopo la doppietta a Bologna.

Si attendono notizie, ma l’impressione è che il dubbio verrà sciolto alla fine.