Tuttosport – Lozano costretto agli straordinari: ecco quando rientrerà dal Messico

l’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul calciatore del Napoli Hirving Lozano. L’attaccante azzurro è impegnato con la Nazionale messicana per le qualificazioni al Mondiale in Qatar 2022. L’esterno dovrebbe rientrare in Italia venerdì.

Il messicano avrà solo il tempo di lavorare con la squadra per la rifinitura e ripartire poi per Bergamo. In un momento critico come questo dove il Napoli ha bisogno di tutte le forze possibili per continuare il sogno scudetto non potrà disporre del top della forma di un altro giocatore.