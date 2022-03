Tuttosport – Insigne fuori dal progetto Napoli, ha giocato meno di Elmas

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul profilo di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli a fine stagione lascerà il calcio Italiano per iniziare la sua nuova avventura a Toronto. Il Canada diventerà la sua nuova casa.

L’addio al Napoli e la mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar nel 2022 non hanno reso facile l’ultimo periodo del calciatore. Il quasi ex azzurro sa di non essere più al centro del progetto della squadra partenopea e i numeri lo dimostrano. Infatti Lorenzo ha giocato 29 gare ed è stato utilizzato per 2064 minuti, ha giocato anche meno rispetto a Elmas.