Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Matteo Politano ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa di un lieve risentimento al polpaccio destro. Nulla di grave per il calciatore, ma per questo motivo Roberto Mancini ha preferito non portarlo con sé a Konya per l’amichevole con la Turchia. In questo pomeriggio sarà di ritorno a Napoli.