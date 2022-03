Schira a Radio Goal: “Sinisterra convince, De Keteleare sarebbe perfetto”

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, è intervenuto a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli.

Quest’ultimo ha parlato dei colpi a cui aspira il mercato del Napoli, focalizzandosi in particolar modo su Sinisterra e De Keteleare: “Sinisterra è un profilo che convince e piace molto al Napoli. De Keteleare è un calciatore di fantasia, ha classe e potrebbe fare bene essendo così forte nonostante la presenza in quel ruolo di trequarti già di Piotr Zielinski”. Due notizie che fanno già pensare al futuro mercato in entrata in casa Napoli, cosa che fa pensare al perseguimento di una linea verde in casa Napoli che seguirà la linea degli investimenti importanti in prospettiva per rilanciare le casse del Napoli. Schira ne è sicuro, i due giovani sopra citati interessano e non poco al Napoli.